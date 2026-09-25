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Rehber öğretmeni olmayan okulların idarecileri Aydın Sultanhisar'da bilgilendirildi

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Rehber öğretmeni olmayan okulların idarecileri Aydın Sultanhisar'da bilgilendirildi
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, rehber öğretmeni bulunmayan okulların idarecilerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan programda öğrenci ihtiyaçları, yönlendirme ve okul idarelerinin sorumlulukları ele alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kurumlarında rehber öğretmen bulunmayan okulların idarecilerine yönelik rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okullarda yürütülmesine ilişkin konular ele alındı. Programda öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli durumlarda yönlendirme süreçlerinin yürütülmesi ile okul idarelerinin bu süreçlerdeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında, rehber öğretmeni bulunmayan okullarda öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili süreçlerin nasıl yürütüleceği konusunda okul idarecilerinin dikkat etmesi gereken hususlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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