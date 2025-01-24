Refahiye Kaymakamı Yol Kontrol Uygulamalarını Denetledi

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığınca D-100 karayolunda vatandaşların huzur ve güveni için gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasını ziyaret edip denetimlerde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler için görevi başındaki personele başarılar diledi. - ERZİNCAN