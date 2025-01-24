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Refahiye Kaymakamı Yol Kontrol Uygulamalarını Denetledi

Refahiye Kaymakamı Yol Kontrol Uygulamalarını Denetledi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, D-100 karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek denetimlerde bulundu ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan personele başarılar diledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığınca D-100 karayolunda vatandaşların huzur ve güveni için gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasını ziyaret edip denetimlerde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler için görevi başındaki personele başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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