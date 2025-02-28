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Ramazan Öncesi Hurma Üretim Tesislerine Denetim

Ramazan Öncesi Hurma Üretim Tesislerine Denetim
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurma üretim tesislerinde güvenlik denetimlerini artırdı. İl Müdürü Özkan Parlak, gıda güvenliği için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hurma üretim tesislerine yönelik denetim yaptı.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılımıyla kentte faaliyet gösteren ve yurtiçi ile yurtdışına büyük ölçekli ihracat yapan hurma paketleme ve işleme tesisinde kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, tesisteki ürün kabul süreçleri, işleme ve paketleme hatları, hijyen standartları, depolama koşulları ve izlenebilirlik sistemleri detaylı bir şekilde incelendi. İşletmenin üretim sürecinin her aşamasında gıda güvenliği kriterlerine uygunluk denetlendi ve gerekli kontroller yapıldı.

Denetim sonrası açıklama yapan İl Müdürü Özkan Parlak, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma tüketiminin arttığını ve vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda denetimlerin devam edeceğini ve sağlıklı gıdanın temini için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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