Hopalı Balıkçılar, Ramazan Ayına Rağmen Satışların Düşük Olmasından Yakındı: Vatandaşta Alacak Ne Kudret Ne de Para Var

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılar, vatandaşların alım gücünün zayıfladığını, ramazan ayına rağmen satışların düşük olduğunu söyledi. Tezgahlarda hamsinin kilosu 100 liraya kadar düşmesine rağmen talebin az olduğunu belirten balıkçı Altan Uzuner, "Ucuz diye hamsi alıyor ama vatandaşta para yok. Pide alacak parası yok vatandaşın. 300 gramlık pide 40 lira. Vatandaşta alacak ne kudret ne de ne para var" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılar, ramazan ayına rağmen satışların beklenen seviyeye ulaşmadığını belirtti. Altan Uzuner, şunları söyledi:

"Ucuz diye hamsi alıyor ama vatandaşta para yok. Para yok. Pide alacak parası yok vatandaşın. 300 gramlık pide 40 lira. Vatandaşta alacak ne kudret ne de ne para var. 100 lira bedava. Ben burada 100 liraya sattığım hamsiyi pişirmeci tavaya yarım kilo koyuyor, 400 lira satıyor. Vatandaş buradan 100 liraya kilosunu almıyor, gidiyor oradan yiyor. Ben anlamış değilim. Çelişkili bir pozisyon. Şu anda Türkiye'de en ucuz balık. 1 kilo et 1000 lira. Talep yok, talep yok. 'Evde kokuyormuş' diye pek talep yok. Hem vatandaş para yok diye ağlıyor hem de kokuyor diye şikayet ediyor."

Hüseyin Demir ise "Yaşım 65, 50 senedir bu işi yapıyorum. Hamsi şu anda 100 lira. Şu anda piyasada en uygun gıda balık. Şuradan bir kilo balık alın, götürün fırında yapın en az üç kişiyi doyurursunuz. Yüz liraya üç kişiyi doyurursun. Bugün git, yüz liraya ne yersin? Bir çorba bile içemiyorsun yüz liraya. Türkiye ekonomisi bu kadar kötü işte. Bir tabak yemek yiyemiyorsun. Üç kişi bir lokantaya girsen, bakalım kaç paraya çıkacaksın? Hele bir de kirada oturan var. Aldığı para belli. Ne yapacak? Allah kolaylık versin diyorum."

