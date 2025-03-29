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Ramazan'da Hatimle Teravihe Katılan Cemaatlere Başarı Belgeleri Verildi

Ramazan'da Hatimle Teravihe Katılan Cemaatlere Başarı Belgeleri Verildi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Gemiyanı Mahalle Camisi'nde Ramazan boyunca hatimle kılınan teravihe katılan cemaate başarı belgeleri verildi. Programda dua sonrası belgeler takdim edildi ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahalle Camisi'nde Ramazan ayı boyunca hatimle kılınan teravihe katılan cemaate başarı belgesi verildi.

Son teravih namazının ardından İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından dua yapıldı. İmam hatip Muhammet Fatih Kara ile Beytullah Yıldız'a, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'ın gönderdiği başarı belgelerini İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından takdim edildi. Yapılan konuşmaların ardından, düzenli olarak hatimle teravih namazına iştirak eden cemaate katılım belgeleri verildi. Programın sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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