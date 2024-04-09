Ramazan Bayramı öncesi trafik uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Valiliği, vatandaşların trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Sevinçlerimiz hüzne dönmesin" vurgusu yaptı.

Ramazan Bayramının arifesinde Adıyaman Valiliği araç kullanan vatandaşların daha dikkatli yolculuk yapmasını trafik kurallarına kesinlikle uymalarını istedi. Adıyaman Valiliğinden uyarı amacıyla yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı sevincimizin hüzne dönüşmemesi için lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım, hız sınırlarına uyalım, cep telefonu kullanmayalım, uykusuz araç kullanmaktan kaçınalım. Unutmayın trafik kuralları sizi hayata bağlar, sevdiklerinize kavuşturur" ifadelerine yer vererek yaşana bilecek olumsuz durumlar karşısında da zaman kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkeziyle irtibata geçilmesini istendi. - ADIYAMAN