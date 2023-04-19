Ramazan Bayramı'nın gözdesi baklavada 'ucuz' uyarı

"350 liranın altındaki baklavaya şüpheyle bakmak gerekir"

İZMİR Artan maliyetler nedeniyle bayramların vazgeçilmez lezzeti baklavanın da fiyatı yükselirken, vatandaşlara piyasada ucuz diye satılan baklava konusunda uyarı geldi. 70-80 liraya satılan baklavalardan uzak durulması gerektiği ifade edilirken, 350 liranın altında satılan baklavalara ise şüpheyle bakılması gerektiği belirtildi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı, vatandaşlarda heyecana neden olurken, bayram geleneği olarak ikram edilen baklava konusunda vatandaşlara uyarı geldi. İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, geleneksel lezzet baklavanın yapım aşamalarını anlatırken, kaliteli bir baklavanın kullanılan hammadde ve ustalıkla meydana geldiğini söyledi. Baklava üretiminde kullanılan sade yağ ve kuruyemişin birinci sınıf olması gerektiğini ifade eden Murat, baklavanın lezzetini sade yağın ortaya çıkardığını belirtti.

Hileli ürünler üretenlerin zaman içerisinde piyasadan yok olmaya mahkum olduklarını kaydeden Murat, "İnsanların sağlığını hiçe saymak bu kadar kolay değil. 70-80 liraya satılan baklavalara hile karışıyor. Sade yağ yerine margarin kullanılması ürünün fiyatını aşağı çekerken insan sağılığıyla da oynanıyor. Vatandaşlar bütçesi dahilinde yarım kilo alsın ama ağız tadıyla ve sağlını koruyarak yesin. İnsanlar sağlığını hiçe saymasın" dedi.

"Üretilirken mutlaka bir hileye başvurulmuştur"

Cevizli baklavanın 300 liranın altında, fıstıklı baklavanın ise 380 liranın altında satılamayacağını söyleyen Murat, "Ortalama 350 liranın altında bir baklava fiyatı varsa şüpheyle bakmak gerekiyor. Bunlar üretilirken mutlaka bir hileye başvurulmuştur. Bunlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Lezzetli ve sağlıklı bir baklava yemek istiyorlarsa bu fiyatlara dikkat etsinler" diye konuştu.

Kaliteli baklavanın püf noktaları

Vatandaşlara kaliteli baklavanın püf noktalarını da anlatan Murat, "Baklavanın parlaklığının doğal olması ve çatalı batırınca 'hış' diye ses gelmesi gerekiyor. Ağızda eriyen baklava kalitelidir. Baklavayı yerken de ters çevirip alt kısmını damağa getirmek gerekiyor. Damak lezzeti en iyi alan yerdir. Baklavanın tadı, yağı aşağı çöker. O yüzden bu şekilde yemek gerekiyor" dedi.