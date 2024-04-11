Ramazan Bayramı'nda Eminönü'nde Yoğunluk

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahilde aldı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Eminönü'nde yoğunluk oluştururken, vapurlara binmek isteyen çok sayıda turistin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da bulunan yerli ve yabancı turistler Eminönü'ne akın etti. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyince Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluştu. Vapurları kullanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin iskelede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İskele önünde oluşan uzun kuyruk ise görüntülere yansıdı.

Bayram tatilini İstanbul'da gezerek değerlendiren Mevlüde Saar, "Her yer çok güzel. Hava da çok güzel. Laleleri gördük. Camileri ziyaret ettik. Çoluk çocuk herkes. İnsanlar çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Eminönü'nü gezdik"

Bayram için Çorum'dan İstanbul'a gezmeye geldiğini ifade eden Yusuf Kurt ise, "Bayramı İstanbul'a gelerek değerlendirdik. Buraları geziyoruz bayağı bir. Ayasofya'yı gezdik. Topkapı'ya gezdik. Eminönü'nü gezdik. Galata Kulesi'ne baktım" dedi. - İSTANBUL