Ramazan Bayramı'na Hazırlık: Yükümlüler Camileri Temizliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, camileri temizleyerek Ramazan Bayramı'na hazırlıyor.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ramazan Ayı Dayanışma Etkinlikleri" kapsamında yükümlüler, topluma fayda sağlamak amacıyla cami temizlik çalışmalarına katıldı. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getiren 6 yükümlü ve 2 gönüllü personel, Rahtıvan Camisi'nde temizlik çalışmalarına başladı.

Rahtıvan Camisi'nin ardından ilçede belirlenen Göğceli ve Abdullah Paşa Camilerinin temizlikleri tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi. Çalışmaların Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceği bildirildi. - SAMSUN