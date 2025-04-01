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Ramazan Bayramı Dönüş Yoğunluğu İzmir'de Başladı

Ramazan Bayramı Dönüş Yoğunluğu İzmir'de Başladı
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Ramazan Bayramı'nın son gününde İzmirli vatandaşlar tatil sonrası dönüşe geçti. Ankara İzmir yolunda trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri, güvenli yolculuk için önlemler aldı.

Ramazan Bayramı'nın son gününde, tatil için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden İzmirli vatandaşlar dönüşe başladı. Ankara İzmir yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürüyor ancak özel sektörde çalışan vatandaşların bir kısmı, tatil için gittikleri yerlerden İzmir'e dönmeye başladı. Ankara İzmir yolu Kemalpaşa çevirme noktasında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuğu için çalışmalarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun gün boyu sürmesi beklenirken, özellikle havanın yağışlı olması sebebiyle polis ekipleri sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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