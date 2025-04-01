Ramazan Bayramı Dönüş Trafiği Kocaeli'de Zaman Zaman Durma Noktasına Geldi
Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda, Kocaeli geçişinde yoğun trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul'dan Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine TEM otoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle İzmit, Derince geçişlerinde yoğunluk oluştu. Tatilcilerin dönüş trafiği havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için önlemlerini sürdürdü. Kuzey Marmara otoyolunda ise akıcı yoğunluk oluştu. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel