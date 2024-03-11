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Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

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Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle kılındı. Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere akın etti. İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti. Namaz öncesi Cami-i Kebirde vaaz eden İl Müftüsü Muharrem Gül, Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi. Ramazan ayı boyunca dualarıyla Filistin halkının yanında olacaklarını vurgulayan Gül, 'Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize maddi anlamda destek olmaya çalıştığımız gibi manevi yönden de Ramazan ayı boyunca tüm Erzincan olarak onlar için dua edeceğiz. O zulmün bitmesi için her gün teravih namazlarında yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz' dedi. Salavatlar ve ilahilerin okunduğu ilk teravih namazı vatandaşların coşkusuyla eda edildi. - ERZİNCAN

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle kılındı.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere akın etti. İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

Namaz öncesi Cami-i Kebirde vaaz eden İl Müftüsü Muharrem Gül, Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi.

"Dualarımız Filistin halkıyla"

Ramazan ayı boyunca dualarıyla Filistin halkının yanında olacaklarını vurgulayan Gül, "Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize maddi anlamda destek olmaya çalıştığımız gibi manevi yönden de Ramazan ayı boyunca tüm Erzincan olarak onlar için dua edeceğiz. O zulmün bitmesi için her gün teravih namazlarında yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi.

Salavatlar ve ilahilerin okunduğu ilk teravih namazı vatandaşların coşkusuyla eda edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Gül Filistin Erzincan Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

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