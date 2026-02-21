Haberler

Ramazan ayında yapılacak çalışmalar açıklandı

Güncelleme:
DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Osman Aydın, Ramazan ayı boyunca il genelinde uygulanacak program ve etkinlikleri açıkladı.

Düzce'de "Cami, Ramazan ve Hayat" teması çerçevesinde yürütülecek program kapsamında, vaaz ve irşat faaliyetleri, iftar organizasyonları, şehit ve gazi ailelerine ziyaretler ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Düzce genelinde bu yıl 3'ü merkez olmak üzere toplam 8 camide hatimle teravih namazı kılınacağı açıklandı. Hatimle teravih kılınacak camiler şu şekilde sıralandı: Merkez Hacı Davut Camii, Merkez Kültür Mahallesi Camii, Merkez Kültür Mahallesi Hafız Sefer Camii, Akçakoca Nuru Osmaniye Camii, Çilimli Yeşil Mahallesi Hüseyin Ağa Camii, Kaynaşlı Mustafa Emine Turna Camii, Cumayeri Çevrik Mahallesi 12 Kasım Camii ve Yığılca Orhangazi Camii. Ayrıca Ramazan ayı boyunca il genelindeki tüm camilerde ve Kur'an kurslarında mukabele programlarının düzenleneceği belirtildi.

Ramazan ayının manevi değerlerini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla infak ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekilerek, bu yıl fitre miktarının 240 TL olarak belirlendiği açıklandı. Zekat ve fitre bağışlarının "Türkiye İçin İyilik Vakti", "Beklenen Sensin" ve "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
