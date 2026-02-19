Anadolu Aşiretleri Federasyonu Genel Başkanı Armağan'dan çağrı: 'Ramazan'ın hürmetini birlikte yaşayalım'

Anadolu Aşiretleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında toplumsal birlik, beraberlik ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu. Armağan, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşliğin güçlendiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Armağan, bu mübarek ayın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine barış, huzur ve birlik getirmesi temennisinde bulundu. Ramazan'ın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna dikkat çeken Armağan, "Bu ay, gönül köprülerinin kurulduğu, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği bir mevsimdir" ifadelerini kullandı.

"Ramazan, toplumsal bir mekteptir"

Ramazan'ın sadece oruç ibadetinden ibaret olmadığını belirten Armağan, bu ayın aynı zamanda muhabbet, uhuvvet ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi. Toplumsal dokunun güçlenmesi için empati ve karşılıklı anlayışın önemine işaret eden Armağan, vatandaşları gönüllerini birbirine daha fazla açmaya davet etti.

"Karşılıklı saygı vicdan meselesidir"

Kamusal alanlardaki hassasiyetlere de değinen Armağan, oruç tutamayan vatandaşların çeşitli mazeretleri olabileceğini ancak Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir hassasiyet gösterilmesinin kültürel bir gereklilik olduğunu ifade etti. İşletme sahiplerine de çağrıda bulunan Armağan, özellikle dış mekanlarda yeme-içme düzenlemelerinde daha ölçülü bir yaklaşım sergilenmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bu çağrının bir baskı unsuru olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Armağan, bunun bir "vicdan-ı umumi" meselesi olduğunu kaydederek, "Birbirimizin değerlerine gösterdiğimiz saygı, bizi biz yapan en temel harçtır" dedi.

"Ramazan'ın ruhuna uygun hareket edelim"

Toplumsal saygı köprülerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Armağan, Ramazan'ın ruhuna uygun davranmanın yalnızca aç kalmakla sınırlı olmadığını; dilin, kalbin ve davranışların da kırıcı tutumlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti. Armağan, mesajının sonunda tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunarak, Ramazan Bayramı'na sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde ulaşma dileğini paylaştı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı