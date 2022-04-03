Ramazan ayında kadayıfa yoğun ilgi

MALATYA (İHA) - Malatya Kadayıfçılar Çarşısında Ramazan yoğunluğu başladı. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında gösterilen kadayıf tatlısı iftarda hemen her evin sofrasını süslüyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin yoğunlaştığını ifade eden Malatyalı Esnaf Mehmet Emin Doğan, Ramazan ayının girmesiyle birlikte Kadayıf satışlarının arttığını söyledi. Doğan, "32 yıldır esnaflık yapıyorum. Şu anda fiyatlarımız 30 TL. Un fiyatlarına zam gelince bizler de mecbur zam yapmak zorunda kaldık. Baklavalara daha çok zam geldiğinden dolayı kadayıflara yoğun ilgi gösteriyor vatandaşlarımız. Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımız hijyen açısında gözünün önünde yapılan kadayıfları tercih ediyorlar. Bu gün akşam doğru satışın daha yoğun olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımız bekliyoruz "

Esnaf Bayram Aydın ise "Ramazan ilk günleri olması nedeniyle yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Mevsimin sıcağa doğru gitmesi nedeniyle sıcakta çalışmak zor ama ekmek paramız için çalışmamız gerekiyor. Kadayıf ve baklava gibi tatlı ürünlerinin satışı Ramazan ayında artıyor. Çünkü oruç tutup akşama kadar aç kalan insanların kan şekeri düştüğünden şekerli yiyecekleri arzu ediyorlar. Un ve şeker fiyatlarına zam yapılmasından sonra kadayıf fiyatlarımız uygun. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA