Radikal Okulları Öğrencilerinin Huzurevi Ziyareti

Radikal Okulları öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri anlamlı bir etkinlik kapsamında huzurevinde yaşayan büyüklerini ziyaret etti. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdi, vals ve zeybek gösterileriyle günü renklendirdi.

Ziyaret boyunca huzurevi sakinlerinin yüzlerindeki tebessüm ve öğrencilerin samimi ilgisi, kuşaklar arası sevgi bağının gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinlikte hem duygusal hem de neşeli anlar yaşanırken, paylaşılan anılar unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

Radikal Okulları yönetimi, bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak ve kültürel değerleri yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, etkinliğe emek veren öğrencilere, öğretmenlere ve huzurevi sakinlerine teşekkür etti.

Radikal Okulları hakkında

Yapılan bilgilendirmede, Radikal Okullarının, çağdaş eğitim anlayışını toplumsal duyarlılıkla birleştirerek öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği, eğitimde sadece bilgiye değil, değerler eğitimine de önem vererek, öğrencilerinin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini desteklemekte olduğu kaydedildi. - İZMİR