Haberler

Pütürge Kaymakamı yaşlı ve rahatsız vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pütürge Kaymakamı yaşlı ve rahatsız vatandaşları evlerinde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Öztürk ve beraberindeki yetkililer, yaşlı ve rahatsız vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde sorun ve talepler dinlendi; ihtiyaçların yerinde tespit edilip gerekli desteğin sağlanması amaçlandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşlı ve rahatsız vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sorun ve talepleri yerinde dinlendi.

Pütürge Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Tayfun Özcan ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak, ilçede yaşlı ve rahatsız vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken, talepleri hakkında da bilgi alındı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim

Savunmasını ağlayarak yaptı! İşte Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi

DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu