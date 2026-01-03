Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'nın Pusraklar ilçesinde son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden mahalle sakinleri, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını iddia etti. Su kesintileri nedeniyle bazı vatandaşlar bidonlarla çevre bölgelerdeki camilere giderek ihtiyaçları için çeşmeden bidonlara su doldurdu. Öte yandan, vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm için çağrıda bulundu. - ANKARA