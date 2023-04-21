Pursaklar Belediyesi, personeline çifte bayram yaşattı

Pursaklar Belediyesi, personeline bayram ikramiyesi ve banka promosyonunu Ramazan Bayramı öncesinde ödeyerek, çalışanlarına çifte bayram yaşattı.

Sene başında personelin enflasyon karşısında ezilmemeleri için büyük bir iyileştirme yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı'nda da personellere çifte bayram sevinci yaşattı. Başkan Çetin'in talimatı ile belediye personelinin hesaplarına bayram ikramiyesi ve banka promosyonları yatırıldı.

Pursaklar'a hizmet yolunda gece gündüz birlikte çalıştıkları tüm mesai arkadaşlarına çifte bayram mutluluğu yaşattıklarını belirten Başkan Çetin, "Birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımıza çifte bayram yaşatıyoruz. Mesai arkadaşlarımızın refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Tüm personelimize banka promosyon ödemelerini, bayram ikramiyelerini yatırdık. Güle güle harcayın, hayırlı bayramlar" dedi. - ANKARA