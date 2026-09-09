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Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi
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Pülümür Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası’nda göçer üreticiler ziyaret edilerek hayvancılık faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

Pülümür Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nda göçer üreticiler ziyaret edilerek hayvancılık faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, beraberindeki heyetle birlikte Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası'nı ziyaret etti. Yaylada hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçer üreticilerle bir araya gelen Pala ve beraberindeki heyet, üreticilerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde yaylalardaki üretim faaliyetleri, hayvancılığın mevcut durumu ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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