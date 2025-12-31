Haberler

Kızılay, AFAD ve gönüllüler, Tunceli'nin zorlu kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kızılay, AFAD ve gönüllüler, yoğun kar ve soğuk havaya rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıttı. Ekipler, kapı kapı dolaşarak yardımları ulaştırdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kızılay, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yoğun kar ve soğuk havaya rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı.

Tunceli Türk Kızılayı, AFAD Müdürlüğü ekipleri ve gönüllülerin koordinasyonuyla 30 Aralık 2025 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Çalışma kapsamında Pülümür Geçici Konteyner Kent, Afet Konutları, Doğanpınar köyü ve ilçe merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edildi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen gerçekleştirilen dağıtımda ekipler, karla kaplı güzergahlarda kapı kapı dolaşarak yardımları vatandaşlara ulaştırdı. Çalışma, Kızılay, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla yürütüldü.

Dağıtıma katılan Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benzer yardım faaliyetlerinin kış süreci boyunca da ilimiz genelinde devam edeceğini belirterek, AFAD müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile iyiliği büyütmek, yardımlaşmak ve hane ziyaretleri yapmak için buradayız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
