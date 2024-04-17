Prof. Dr. Ramazan Ayvalı Kastamonu'da Konferans Verdi

Kastamonu'da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, "İstikamet doğru yol demektir. Allah'ın emri, Peygamberin sünneti, sahabenin ve alimlerin yoludur" dedi.

Kastamonu'da İhlas vakfı Sıla Öğrenci Yurdu tarafından her ay düzenlenen konferansların bu ayki konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı oldu. Sıla Öğrenci Yurdu Nuh Düğmeci Konferans Salonu'nda düzenlenen "İtikadda, Sözde, Amelde, İstikamet Üzere Olmak" konferansına üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan Ayvallı, "İstikamet üzere olma, her halde dost doğru olmak demektir. Allah'ü Tealanın emridir. Peygamber Efendimizin üzerinde çokça durduğu bir konudur. İslam alimlerinin en fazla meşgul oldukları, nasihatleridir. Allah'ın emri, Peygamberin sünneti, sahabenin ve alimlerin yoludur. Buna 'eh-i sünnet vel cemaat' ismi verilmiştir" dedi.

Konuşmasını hatıralarıyla süsleyen Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, öğrencilere nasihatlerde bulundu Konferans sonunda Yurt Müdürü Enis Köklü, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'ya, misafirler ve öğrencilere teşekkürlerini ifade etti.

Konferans hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU