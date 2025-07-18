Prof. Dr. Muammer Yaylalı İçin Tören Düzenlendi

Prof. Dr. Muammer Yaylalı İçin Tören Düzenlendi
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Dün vefat eden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı için kampüste düzenlenen törende ailesi, akademisyenler ve sevenleri bir araya geldi. Törende duygusal konuşmalar yapıldı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Dün vefat eden Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı için, kampüste bir tören düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen törende; Prof. Dr. Yaylalı'nın ailesi, dostları, akademisyenler ve sevenleri bir araya geldi. Tören esnasında; Prof. Dr. Yaylalı'nın yeğeni Rüçhan Yaylalı, ETÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, sınıf arkadaşı ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Arvas, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Arslan ve Önceki Dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ; merhum Prof. Dr. Yaylalı hakkında duygusal ve anlamlı konuşmalar gerçekleştirdi. Törene ayrıca Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu, akademisyenler ve ailesi katıldı.

Tören, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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