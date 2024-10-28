Prof. Dr. Kamil Çolak: "Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, " Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde mesaj yayımladı. Rektör Çolak, mesajında, "Aziz Türk milleti, 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından vatanını elinden alarak kendisini yok etmek isteyen işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinde yeniden dirilmiş ve imza attığı eşi görülmemiş zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bu yıl cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"

Rektör Çolak, mesajının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır. Bu düşüncelerle 101'inci yılında milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için kanını döken ve canını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR