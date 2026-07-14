Rektör Çolak'tan 15 Temmuz Mesajı: Unutmayacağız ve Unutturmayacağız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılanın önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Kamil Çolak, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainler, emperyalizmin kirli amaçları doğrultusunda milli iradeyi yok sayarak demokrasimizi yıkmak için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargahları alçakça bombalayan hainler, darbeye karşı koyan sivil vatandaşlarımızı da şehit etmişlerdir. Ülkemizi karanlığa sürükleyerek yıllarca geriye götürebilecek bu hain girişim, demokrasisine ve özgürlüğüne yürekten bağlı milletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen şanlı direnişle durdurulmuş ve Türk milletinin böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklara, bundan sonra da karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulunacağının mesajını açıkça vermiştir. Bugün bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin zafer günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, hain kalkışmaya karşı koyarken yaralanan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı