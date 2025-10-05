Prof. Dr. Haluk Şahin, Dijital Çağın Risklerini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Anlattı

Gazeteci ve akademisyen Prof. Dr. Haluk Şahin, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin açılış dersinde öğrencilerle buluşarak dijital çağın risklerine değindi.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2025-2026 akademik yılına Türkiye'de basın ve akademi alanının deneyimli isimlerinden Prof. Dr. Haluk Şahin'in açılış dersiyle başladı. Şahin, dijitalleşen dünyadaki üç ana eksene şöyle dikkat çekti:

"Bilgi taşkını: Günümüzün en büyük sorunu, sürekli üzerimize yağan bilgi seli. Bu ortamda gerçeği bulmak giderek zorlaşıyor.

Hakikat krizi: Doğru ile yanlışın birbirine karıştığı, güven veren kurumların zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz.

Çözüm arayışı: Medya okuryazarlığını geliştirmek, etik pusulayı yeniden hatırlamak ve yüz yüze iletişimi korumak, önerilen çıkış yolları arasında."

Söyleşide ayrıca yapay zeka, algoritmalar ve sosyal medyanın gündelik hayatı nasıl dönüştürdüğü, dezenformasyonun demokrasiler üzerindeki etkileri tartışıldı. İstanbul Arel Üniversitesi'ndeki açılış dersinde Şahin, konuşmasında özellikle üç noktaya dikkat çekti. Şahin, "Yapay zeka ve sahte içerikler: Gerçeğin sahteden ayrılması hiç olmadığı kadar zorlaştı. Sosyal medyanın rolü: Algoritmalar gündemimizi belirliyor, tartışmaları şekillendiriyor. Gazeteciliğin sorumluluğu: Dijital tufanda pusulamız etik, doğruluk ve medya okuryazarlığı olmalı" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin sorularıyla zenginleşen söyleşide, haberin nasıl doğrulanacağı, güvenilir kaynakların nasıl seçileceği ve genç gazetecilerin meslek hayatlarında karşılaşacağı zorluklar konuşuldu.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi'den Prof. Dr. Selahattin Yıldız, açılış dersinin yalnızca akademik bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda dijital çağın iletişim sorunlarına ışık tutan önemli bir tartışma zemini oluşturduğunu vurgulayarak öğrencilerin iletişim alanında önde gelen isimlerle güncel meseleleri tartışma fırsatının devam edeceğini vurguladı. - İSTANBUL