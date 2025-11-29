Haberler

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Kitapseverlerle Buluştu

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu Kitapseverlerle Buluştu
Güncelleme:
Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kadıoğlu, basılı kitapların dijital yayınlara göre daha kalıcı etkisi olduğunu vurguladı ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirtti.

Doğu Anadolu Erzurum 7. Kitap Fuarı'nda imza günleri tüm hızıyla devam ederken, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu kitapseverlerle bir araya geldi.

Okurlardan yoğun ilgi gören imza gününde Prof. Dr. Kadıoğlu'nu öğrencileri, meslektaşları, dostları ve çok sayıda kitap tutkunu yalnız bırakmadı. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada Kadıoğlu, okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

İmza günü sırasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadıoğlu, basılı kitabın insanlar üzerinde dijital yayınlara kıyasla çok daha kalıcı bir etki bıraktığını ifade etti. Kitapla kurulan fiziksel temasın öğrenme sürecini güçlendirdiğini vurgulayan Kadıoğlu, özellikle çocukluk döneminde kitap sevgisinin kazanılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Ebeveynlere de seslenen Prof. Dr. Kadıoğlu, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Taze kitap kokusunun insanın bellek dünyasında derin izler bıraktığını düşünüyorum. Kitap sevgisi de genellikle çocukluk döneminde başlıyor. Kendi gözlemlerim ve deneyimlerim de bunu doğruluyor. Sadece 'oku' demek yeterli değil; çocukların anne ve babalarını okurken, yazarken görmesi çok daha etkili oluyor."

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, imza gününün sonunda kitaplarını okuyucularına imzalayarak hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
