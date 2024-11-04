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Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Yeşilay 8. Bölge Koordinatörü Oldu

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Yeşilay 8. Bölge Koordinatörü Oldu
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Haberler
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Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, yeni ataması dolayısıyla başkanlığı Mehmet Bilgili'ye devretti. Ünal, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini bölgesel düzeyde yönetecek.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, 8. Bölge Koordinatörlüğü görevine atanması dolayısıyla şube başkanlığını Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgili'ye devretti.

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür edilirken, yeni görevinde Mehmet Bilgili'ye başarı dileklerinde bulunuldu. Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yeni görevinde bölgesel düzeyde bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yöneteceği, Mehmet Bilgili'nin de Kütahya Şubesi'nde aynı çalışmaları sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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