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Prof. Dr. Cem Işık, Bakü Konferansında Türkiye'yi Temsil Etti

Prof. Dr. Cem Işık, Bakü Konferansında Türkiye'yi Temsil Etti
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Anadolu Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Cem Işık, Bakü'de düzenlenen 'MOUNTAINS' konferansında onur konuğu olarak yer aldı. Konferansta çevresel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik konularında önemli açıklamalarda bulunan Işık, Türkiye'nin uluslararası akademik alandaki temsilini başarıyla sürdürdü.

Akademisyen Prof. Dr. Cem Işık, Bakü'de düzenlenen ve dünya çapında prestijli bir organizasyon olan "MOUNTAINS: CULTURES, LANDSCAPES & BIODIVERSITY" konferansında Onur Konuğu olarak yer aldı. UIAA ve WCU'nun bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlik, Kanada, İtalya, Belçika, Slovakya ve Japonya'dan alanında tanınmış akademisyenleri bir araya getirirken, Türkiye'yi Erzurumlu akademisyen Prof. Dr. Cem Işık temsil etti.

Anadolu Üniversitesi'ni uluslararası arenada başarıyla temsil eden Prof. Dr. Işık, konuşmasında çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve COP29 BAKÜ konularına vurgu yaparak biyoçeşitliliğin korunmasının yerel toplulukların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarıyla dengeli bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti. Karbon ayak izinin azaltılması, emisyonların düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi küresel çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunan Prof. Dr. Işık, çevre dostu döngüsel ekonomi ilkelerini güçlendirme gerekliliğini de vurguladı.

Konferansta ekonomi alanındaki oturumların moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Cem Işık, genç araştırmacılara katılım sertifikalarını takdim etti. Erzurum ve Eskişehir'deki çalışmalarını küresel platformlarda tanıtarak Türkiye'nin ve Anadolu Üniversitesi'nin bilimsel gücünü bir kez daha gözler önüne seren Işık, bu etkinlikle Türkiye'nin bilim ve akademi alanındaki katkılarını uluslararası düzeyde temsil etme misyonunu başarıyla yerine getirdi.

Prof. Dr. Cem Işık'ın etkinlik sonunda hem Eskişehir Anadolu Üniversitesini hem Erzurum'u hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini, ülkemizin her alanda en iyiler arasında yer almasının elzem olduğunu belirterek daha da çok çalışacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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