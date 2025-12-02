Haberler

Araştırma Hastanesi'nin yeni başhekimi Atilla Eroğlu

Araştırma Hastanesi'nin yeni başhekimi Atilla Eroğlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğine getirildi. Uzun yıllar akademik ve klinik kariyeri ile dikkat çeken Eroğlu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanlığı görevine de devam ediyor.

Göğüs Cerrahisi ve yemek borusu cerrahisinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğine getirildi.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Atilla Eroğlu, 1996-2000 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi ihtisası yaptı. 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Eroğlu 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok cerraha kliniğinde eğitim veren Prof. Dr. Eroğlu, 2024 yılından beri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı olarak hizmet vermeye devam ediyordu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu

Veriler hayli dikkat çekici! Bu şehirde yaşayanların ömrü daha uzun
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.