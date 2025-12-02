Araştırma Hastanesi'nin yeni başhekimi Atilla Eroğlu

Göğüs Cerrahisi ve yemek borusu cerrahisinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğine getirildi.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Atilla Eroğlu, 1996-2000 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi ihtisası yaptı. 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Eroğlu 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok cerraha kliniğinde eğitim veren Prof. Dr. Eroğlu, 2024 yılından beri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı olarak hizmet vermeye devam ediyordu. - ERZURUM