Kardiyolog Prof. Dr. Adnan Kaya, dekan oldu
Türkiye'nin en genç profesörlerinden biri olarak öne çıkan Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına atandı. Mesleki başarısını ve aile desteğini vurguladı.

Düzce (İHA) – Türkiye'nin en genç profesörlerinden birisi olarak gösterilen ve kardiyoloji alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Adnan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına yükseldi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Günlü İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Prof. Dr. Adnan Kaya, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması nedeniyle yine Avni Akyol İlköğretim Okulu'nda eğitim hayatına devam etti. Ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bitiren Kaya, çalışmalarıyla Türkiye'nin en genç profesör unvanını alan isimler arasında yer aldı.

Kardiyoloji alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Kaya, son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirdi. Düzce'ye ve ailesine gurur yaşatan Adnan Kaya "Akademik hayatımda yaşadığım en güzel heyecanlardan biri olan 'Dekanlık' görevine Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Mesleki ve bireysel gelişimimde sonsuz katkıları olan değerli arkadaşlarıma minnettarım. Hiçbir başarının tesadüfi ve bireysel olamayacağının bilincinde olarak öncelikle annem, babam ve aileme minnettarım. Çekirdek ailem olan eşim ve kızlarımın sonsuz sabırları için teşekkür ederim. Hayallerimin bu noktasında değer kazanmamdaki en büyük paye onların olacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
