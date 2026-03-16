Prof Dr. Açık, 'Kadınların ekonomik güçlenmesini, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz'
Kadınların üretime, ticarete, pazarlara ve karar alma süreçlerine eşit erişimi sağlanmadan, sürdürülebilir kalkınmadan ve ekonomik adaletten söz etmenin mümkün olmadığını aktaran Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Temsil ettiğimiz geniş iş dünyası ağıyla birlikte, kadınların ekonomik güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz" dedi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu, Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu'nun yetmişinci oturumu (CSW70) kapsamında 'Küresel Tedarik Zincirlerinde Yapısal Engellerin ve Ayrımcı Uygulamaların Aşılması' temalı bir yan etkinlik düzenledi. Türkiye'den ve uluslararası arenadan kurumların üst düzeyde katılımıyla New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinlikteki panelde, girişimci kadınların küresel pazarlarda daha görünür ve rekabetçi olmalarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına vurgu yapıldı. Etkinlikte ayrıca, 'Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Satın Alma Araç Seti'nin lansmanı gerçekleştirildi. Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Kadın erkek eşitliğine duyarlı satın alma ve tedarik politikaları, ekonomik bir tercihten ziyade adalet ve kapsayıcılık meselesidir" ifadelerini kullandı

"Eşit erişimi sağlanmadan ekonomik adaletten söz edemeyiz"

Açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadın-erkek fırsat eşitliğinin küresel ekonomideki yapısal dönüşümün anahtarı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Açık, "Kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı satın alma ve tedarik politikaları, ekonomik bir tercihten ziyade bir adalet ve kapsayıcılık meselesidir. Kadınların üretime, ticarete, pazarlara ve karar alma süreçlerine eşit erişimi sağlanmadan, sürdürülebilir kalkınmadan ve ekonomik adaletten söz etmek mümkün değil. Federasyon olarak temsil ettiğimiz geniş iş dünyası ağıyla birlikte, kadınların ekonomik güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz. Amacımız, eşitliği bir niyet beyanı olmaktan çıkarıp kurumsal süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek

Dünya iyi haberi beklerken yaptığı açıklama endişe yarattı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın