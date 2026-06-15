İran Milli Takımı'na Los Angeles'ta protesto

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelde protesto gösterileri yapıldı.

ABD VE İSRAİL BAYRAKLARIYLA PROTESTO EDİLDİ

Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı oteli öğrenen göstericiler, İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarıyla takımı protesto etti.

TARAFTARLARLA TARTIŞTILAR

İran Milli Futbol Takımı'na yönelik "terörist" sloganları atan İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi destekçisi göstericiler, daha sonra otelin önüne gelen İran yönetimi yanlısı taraftarlarla tartıştı.

KARŞI KARŞIYA GELMELERİ ENGELLENDİ

ABD güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı otel önünde protestocuların karşı karşıya gelmesi engellendi. Los Angeles'ta ilk antrenmanını yapmak için otelden ayrılan İran Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs, protestocuların arasından geçti.

İRAN'IN MAÇI BU GECE 04.00'TE

İran ile Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası mücadelesi bu gece TSİ 04.00'te oynanacak.