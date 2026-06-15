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"ABD- İran mutabakatı uzun sürer mi" sorusuna Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den tek kelimelik yanıt: İnşallah

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti. Sikorski, gazetecilerin "Anlaşmanın uzun ömürlü olacağına dair umut var mı?" sorusuna ise "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

  • Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD-İran mutabakatının uzun ömürlü olup olmayacağı sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.
  • Sikorski, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir koridor olarak açık kalmasının tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uzun ömürlü olup olmayacağına yönelik soruya Türkçe ve Arapçada "Allah izin verirse" anlamına gelen "İnşallah" ifadesiyle yanıt verdi.

Küresel gündemin en sıcak maddesi olan ABD-İran mutabakatına ilişkin uluslararası arenadan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, basına yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve anlaşmanın geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇIK OLMASI TÜM DÜNYANIN ÇIKARINA"

Bakan Sikorski, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticareti ve güvenliği açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Sikorski, "Bütün dünyanın çıkarına olan şey, Hürmüz Boğazı gibi uluslararası bir koridorun açık olmasıdır" diyerek bölgedeki serbest geçiş hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

SİKORSKİ'DEN BEKLENMEDİK "İNŞALLAH" YANITI

Açıklamalarının ardından bir basın mensubunun, "Bu anlaşmanın uzun ömürlü olacağına dair bir umut var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Sikorski, diplomasi koridorlarında şaşkınlık yaratan bir yanıt verdi. 

Sikorski, soruya doğrudan Türkçe ve Arapçada temenni bildiren "İnşallah" kelimesiyle cevap vererek anlaşmanın kalıcı olmasını dilediğini ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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