Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Semt Pazarını Denetledi

ÇAY, AFYON (ANKA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ramazan Bayramı öncesinde kurulan semt pazarında kuralların uygulanıp uygulanmadığını tespit amacıyla hem denetim yaptı hem de esnafla görüşüp bayramlarını kutladı.

İlçede kurulan semt pazarını ziyaret eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, pazar esnafına 'hayırlı işler' dileklerini iletti.

"BAYRAM ÖNCESİ KURULAN SEMT PAZARIMIZI ZİYARET EDİP VATANDAŞLARLA HASBİHAL ETMEK İSTEDİK"

Denetimlerle ilgili bilgi veren Çay, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizin son günlerini yaşıyoruz. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu sebeple bayram öncesi kurulan semt pazarımızı ziyaret edip vatandaşlarla hasbihal etmek istedik.

"VATANDAŞLARIMIZIN RAHATLIKLA ALIŞVERİŞLERİNİ YAPMALARI ADINA ESNAFIMIZLA BİRLİKTE HAREKET EDEREK ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Zaten esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan, bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün de böyle bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.