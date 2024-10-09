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Posof'un Mevsimsel Güzellikleri Göz Kamaştırıyor

Posof'un Mevsimsel Güzellikleri Göz Kamaştırıyor
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Ardahan'ın Posof ilçesinde her mevsim farklı bir güzellik sergileniyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları, sonbaharda ise renk cümbüşü insanları büyülüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde her mevsim bir başka güzellik sergileniyor. İlkbahar da başlayan güzellikler sonbahar da değişik renklerle daha da cazibeli oluyor.

İlkbahar ve yaz aylarında ki kar yeşiller arasına ayrı bir görsel şölen oluştururken yaz mevsiminin sonuna sonbahar ile birlikte doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Eşsiz manzarayı izleyenler görsel şölen karşısında büyüleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ardahan Posof

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