Posof'un Büyüleyici Kar Manzarası
Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte güneşli havanın ardından Posof ilçesi yeniden kar yağışına teslim oldu. 18 gün süren güneşli havanın ardından karlar erimeye başlamıştı ancak şimdi Posof tekrar beyaza büründü.
Ardahan'ın Posof ilçesi bir kez daha karlı buluştu ve beyaza büründü.
Ramazan Ayının başlamasıyla tamamen güneşli bir hava yaşanan Posof'ta tekrar kar yağmaya başladı. 18 günlük güneşli hava dolayısıyla karlar da erimeye başlayan ilçede bazı araziler yeşillenmeye başlamıştı. Posof bir kez daha karla beyazlaştı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel