Posof'un Büyüleyici Kar Manzarası

Ardahan'ın Posof ilçesi bir kez daha karlı buluştu ve beyaza büründü.

Ramazan Ayının başlamasıyla tamamen güneşli bir hava yaşanan Posof'ta tekrar kar yağmaya başladı. 18 günlük güneşli hava dolayısıyla karlar da erimeye başlayan ilçede bazı araziler yeşillenmeye başlamıştı. Posof bir kez daha karla beyazlaştı. - ARDAHAN