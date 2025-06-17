Posof'ta Öğrenciler Yaz Tatiline Piknikle Giriyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde okullar yaz tatiline piknik yaparak giriyorlar.

İlçe merkezinde yaz tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler öğretmenleriyle beraber Posof mesire alanında piknik yaptı. Öğrenciler evlerinden hazırladıkları çeşitli tatlı ve yemeklerle birlikte mangal ve semaver yakarak tatili karşılamaya hazırlanıyorlar.

Öğrenciler bir taraftan yemek hazırlarken bir taraftan da halay çekerek doğanın tadını doyasıya yaşıyorlar.

Posof Aşık Sabit Müdami İmam Hatip Lisesi öğrencileri mesire alanındaki piknik etkinliklerini çekilen halaylarla renklendirdiler. - ARDAHAN