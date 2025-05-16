Posof'ta Mevsim Normalleri Altında Hava Sıcaklıkları
Ardahan'ın Posof ilçesinde mevsimlerin değişimi, Mayıs ortasında yağan kar ve ani hava sıcaklığı düşüşleri ile etkisini göstermekte. Çiftçiler don tehlikesi ile tedirgin olurken, kar yağışı sonrası Posof vadisi görsel bir şölen sunuyor.
Mevsimlerin değişmesi Posof'u da etkiliyor.
Ardahan'ın Posof ilçesinde Mayıs ayı ortasında yağan karın ardından hava sıcaklığında ani düşüşler yaşandı. Kar'ın terk etmediği Posof'ta yoğun kış mevsiminin ardından nisan ve mayıs aylarında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti. Dağların beyaz örtüyle kaplandığı Posof'ta zira don tehlikesi çiftçileri tedirgin ediyor.
Kar yağışı sonrası Posof vadisi yeşil ve beyazın tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel