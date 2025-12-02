Posof'ta Kar Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Posof beyaz örtüyle kaplandı. Posof dağları yeniden beyaza bürünürken vadide yer yer yeşil örtü adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. - ARDAHAN