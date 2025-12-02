Haberler

Posof'ta Kar Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Posof dağları yeniden beyaza bürünürken, yeşil vadinin karla kaplanması görsel bir şölen sundu. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
