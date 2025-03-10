Posof'ta Bahar Coşkusu: Ramazan ile Gelen Güneşli Günler
Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların hakim olduğu Posof, Mart ayı ve Ramazan ile bahar havasına kavuştu. Hava sıcaklıkları 8-10 dereceye kadar yükselirken, kent merkezindeki kar da eridi.
Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın yaşandığı Posof'ta Ramazan ayı ile birlikte güneşli günler yaşanıyor.
Sürekli kar ve tipi ile kış mevsimini geçiren Posof'lular Mart ayı ve Ramazan ayı ile birlikte bahar mevsimini yaşamaya başladı. Hava sıcaklığının gündüz 8-10 dereceye kadar yükseldiği ilçede kent merkezindeki karın büyük bir bölümü de eridi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel