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Posof'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Posof'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar'ın konuşmasının ardından, 'Öğretmene Vefa' sinevizyon gösterisi ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasından sonra programa Posof İlkokulu salonunda devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar yaptı.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Öğretmene Vefa adlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Göreve yeni başlayan öğretmenler adına Posof İlkokulu sınıf öğretmeni Fatih Akça konuşmasını yaptı. Göreve yeni başlayan 17 öğretmenin yemin etmeleri Türkçe öğretmeni Nilgün Özyılmaz yönetiminde yapıldı.

Programda daha sonra 'Ben öğretmenim' adlı oratoryo adlı gösterisi Gülay Vural tarafından hazırlanan gösteri sunuldu. Halit Paşa Yatılı Bölge ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Öğrenciler tarafından sunulan müzikal tiyatro gösterisinden sonra Öğretmene Vefa konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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