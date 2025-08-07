Portekizli Flavio, Cizre'de Müslüman Oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesine bisikletiyle gelen Portekiz vatandaşı Flavio, "Muhammet Mustafa" adını alarak Müslüman oldu.

Cizre İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olan Portekiz uyrukla Flavio'ya İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve Diyarbakır İlçe Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz tarafından İslam dini hakkında temel bilgiler verildi. Tören, yapılan dua ile sona erdi.

"Muhammet Mustafa" adını alan Flavio, uzun zamandır İslam dini üzerine araştırmalar yaptığını, asıl hedefinin Kudüs'e giderek orada Müslüman olmak olduğunu ifade etti. Flavio, ancak Cizre'de geçirdiği süre boyunca kararını verdiğini ve burada İslam'ı seçtiğini söyledi. - ŞIRNAK