POMEM Müdürü Suat Günbey Bilecik'ten Ayrılıyor
Bilecik'te uzun yıllar görev yapan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, yeni görevine atanarak kente veda etti. Vali Faik Oktay Sözer, Günbey'e başarılı çalışmaları için teşekkür etti.
Bilecik'te uzun yıllar görev yapan birçok kesim tarafından sevilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, kentte veda ediyor.
Suat Günbey, Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına Başmüfettiş olarak atanması gerçekleştirildi. Günbey, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu. Sözer, Bilecik'te yürüttüğü başarılı çalışmalar ve katkıları için Müdür Günbey'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel