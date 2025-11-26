POMEM Müdürü Suat Günbey Bilecik'ten Ayrılıyor

Bilecik'te uzun yıllar görev yapan birçok kesim tarafından sevilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, kentte veda ediyor.

Suat Günbey, Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına Başmüfettiş olarak atanması gerçekleştirildi. Günbey, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu. Sözer, Bilecik'te yürüttüğü başarılı çalışmalar ve katkıları için Müdür Günbey'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK