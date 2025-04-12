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Polislerden 9 Yaşındaki Bahri'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Polislerden 9 Yaşındaki Bahri'ye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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Mersin polisi, 4 yıl önce babasını trafik kazasında kaybeden 9 yaşındaki Bahri Bolat için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Bahri'nin annesi ile birlikte yaşadığını öğrenen polis ekipleri, doğum gününü memnuniyetle kutladılar.

Mersin polisi, 4 yıl önce babasını trafik kazasında kaybeden 9 yaşındaki Bahri Bolat'ın doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

Mersin'de yaşayan Hüsne Tunay, 9 yaşına giren torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, 4 yıl önce babasını trafik kazasında kaybeden torunun annesiyle beraber yanında yaşadığını ve torunun polisleri çok sevdiğini söyleyerek doğum gününde polis abilerini ve ablalarını görmekten mutluluk duyacağını kaydetti.

Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahri'nin yaşadığı evi süsleyerek sürpriz bir doğum günü hazırladı. Konvoy eşliğinde mahalleye elen polis ekipleri, kapısını çaldıkları evden çıkan Bahri'ye pastalı sürpriz yaparak polis kıyafeti hediye etti. Arkadaşları ve polislerle müzik eşliğinde eğlenen Bahri'ye çeşitli hediyeler verildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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