Polisler, Yaralanan Çocuk Bahoz Ali'yi Ziyaret Etti

Polisler, Yaralanan Çocuk Bahoz Ali'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylanpınar'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan, tedavisinin ardından evinde polisler tarafından ziyaret edildi. Polisler, minik çocuğa geçmiş olsun dilekleri ile birlikte oyuncak araba hediye etti.

Polisler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçtiğimiz gün koşarak çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bahoz Ali İlhan'ı ziyaret etti.

Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olayda 3 yaşındaki Bahoz Ali İlhan, anne ve babasının üzerinde olduğu motosiklete binmek istemeyerek yola koşmuştu. Ara sokaktan Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, otomobil çarpmış, yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kazanın ardından harekete geçen trafik polisleri ve toplum destekli polis ekipleri, minik Bahoz'u Ulu Cami Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten polisler, Bahoz'a kazayı unutturmak ve ona moral vermek amacıyla bir de oyuncak araba hediye etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.