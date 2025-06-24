Polisin Özel Çocuklarla Lunapark Keyfi

Polisin Özel Çocuklarla Lunapark Keyfi
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel gereksinimli çocukları lunaparka götürerek eğlenceli bir gün geçirdi. Polis memurları çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklerde yer alarak onların mutluluğuna ortak oldular.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lunaparka götürdüğü özel çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun büyük takdirini toplayan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha ekledi. Proje kapsamında Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli çocuklar, polis memurları eşliğinde lunaparka götürüldü. Aileleriyle birlikte lunaparkta çeşitli etkinlikler gerçekleştiren özel çocuklar, gönüllerinde eğlendi. Oyuncaklara binen ve kendileriyle fotoğraflar çektiren çocuklara eşlik eden polis memurları, özel bireylerin yaşadığı samimi mutluluk ve neşelerine ortak oldu.

Polisin her alanda vatandaşın yanında olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Denizli İl Emniyet Müdürlüğü olarak özel gereksinimli çocuklarımızla lunaparkta unutulmaz bir gün geçirdik. Gönüllerince eğlendiler, bizler de onların neşesine ortak olduk. Bir tebessümün dünyaları değiştirdiğine bir kez daha tanık olduk. Her çocuğun mutlu, güvenli ve engelsiz bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak, bizler için en büyük mutluluktu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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