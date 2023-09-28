Polisevi şehidi Sedat Gezer Mersin'de çeşitli etkinliklerle anıldı

Mersin'de Tece Polisevi nizamiye noktasına yapılan terör saldırısında kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memuru Sedat Gezer, şehadetinin 1. yılında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Mersin'de Tece Polisevi nizamiye noktasına yapılan terör saldırısında kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memuru Sedat Gezer, şehadetinin 1. yılında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinlikle çerçevesinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilk olarak Şehit Polis Memuru Sedat Gezer adına düzenlenen atış ve futbol turnuvalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programa katıldı. Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, "Bütün şehitlerimiz gibi Sedat Gezer kardeşimiz de bir kahramandı. Kahramanlık destanlarını anlatmak için sözlerde ve şiirlerde denir ya, 'Vatan için göğsünü siper etmek.' Sedat kardeşimiz de diğer arkadaşlarıyla birlikte vatan için göğsünü siper etmiş ve alçak terör örgütü mensuplarına geçit vermemiştir" dedi.

Sedat Gezer'in, rütbelerin en büyüğü olan şehitlik mertebesine eriştiğini vurgulayan Pehlivan, "Geride bize emanetler bıraktı. Kahraman şehidimizin ailesi, devletimize ve milletimize emanettir. Uğruna canını verdiği vatanımıza, devletimize ve milletimize emanettir. Bize düşen bugün omuz omuza durduğumuz gibi, şehidimiz Sedat Gezer ve bütün şehitlerimizin hatıralarına,emanetlerine sahip çıkmaktır. Gücümüzü şehitlerimizden, gazilerimizden, tarihteki şanlı zaferlerimizden, milletimizden, devletimizden ve birbirimizden alıyoruz. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Şehitlerimizi, kalbimizde ve zihnimizde her zaman yaşatıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, bütün milletimize, gelecek nesillerimize bırakmış oldukları vatan emanetini gözümüz gibi koruyacağımıza, canımız pahasına savunmaya devam edeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, atış ve futbol turnuvalarında dereceye girenlere ödüllerini Şehit Polis Memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer, oğlu Ahmet Yağız ile kızı Melis Doğa ve protokol üyeleri ile birlikte verdi.

Vali Pehlivan daha sonra Şehit Polis Memuru Sedat Gezer adına polisevi girişinde yapılan ve dualar eşliğinde açılan çeşme ve bayrak açılış törenine katıldı, Şehidin ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte Sedat Gezer'in şehit düştüğü yere karanfil bıraktı. Pehlivan, Şehit Polis Memuru Sedat Gezer için şehidin evi olan Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda, Şehit Polis Memuru Sedat Gezer ve bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. - MERSİN