Polis Teşkilatı'nın 181. yılı Kdz. Ereğli'de törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile basın mensupları katıldı. Törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü yaptı. Ünlü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Polis teşkilatının hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ünlü, "Teşkilatımız; terörle mücadeleden organize suçlara, uyuşturucu ile mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, trafik güvenliğinden asayiş hizmetlerine kadar geniş bir alanda gece gündüz demeden görevini sürdürmektedir" dedi.

İlçede daha huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Ünlü, özellikle uyuşturucuyla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Vatandaş desteğinin önemine dikkat çeken Ünlü, Ereğli halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Polislik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Ünlü, görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

