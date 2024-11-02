Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu

ADANA (İHA) – Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden 40 yıl önce mezun olan ve yıllar sonra bir araya gelen emekli polisler Adana'da buluştu. Okul arkadaşlarını mesleki tecrübeleri ile arayan ve yıllar sonra tek tek adreslerine ulaşarak bir araya gelen polisler 40 yılın ardından hatıralarını yad etti.

Türkiye'nin dört bir yanında yıllarca görev yapan ve emekli olduktan sonra meslektaşları ile bir araya gelme hayali kuran Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 1984 yılı mezunları Adana'nın Kozan ilçesinde meslektaşları Murşit İnceler'in verdiği daveti üzerine ilçeye geldi. Bir araya gelen devreler yıllar sonra birbirlerini görmenin heyecanını yaşarken duygu dolu anlar da yaşandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'in de katıldığı etkinlikte yıllarca meslekte çeşitli illerde ve görevlerde bulunan polisler eski günlerini andı.

Emekli Polis Murşit İnceler 40 yıl sonra meslektaşları ile buluşmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla 1983-1984 yılları arasında okuduk. 2 Kasım'da okula başlamıştık ve ardından mezun olduk. 663 öğrenciydik. 82 arkadaşımız rahmetli ve şehit oldu. İzmir başta olmak üzere arkadaşlarımı Türkiye'nin dört bir yanından memleketim Adana'ya davet ettim. Burada köyümüzde baba ocağımda verdiğim davette Adana kebabı yiyeceğiz. Yaklaşık 60 arkadaşımızla bir araya geldik. Mezuniyetimizin 40. yılında bir araya geldik" dedi.

Dedektif gibi meslektaşlarını arayan ve kendilerine ulaşarak etkinliğe öncülük eden emekli polis Fethi Çetin de polislik mesleğinin verdiği araştırma güdüsü ile meslektaşlarından da yardım alarak mezun olduğu arkadaşlarına tek tek ulaştıklarını kaydederek, "Bugün burada onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Kozan'da daha önce görev yapan Zeki Nü ise geçmiş günlere gittiğini ve arkadaşlarıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe davet edilen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin de 40 yıl sonra mezun olan emekli polislerin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Emniyet teşkilatının mensubu olmak gurur verici" diye konuştu. - ADANA